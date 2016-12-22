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» » » Волгоградские нейрохирурги провели операцию с использованием 3D принтера

Волгоградские нейрохирурги провели операцию с использованием 3D принтера

Сегодня, 09:05
julija-ca
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Волгоградские нейрохирурги провели операцию с использованием 3D принтераНейрохирурги клинической больницы №25 города Волгограда провели уникальную операцию по установке пластины черепа, напечатанной на 3d принтере. Это современная технология лечения больных с посттравматическими и послеоперационными дефектами костей черепа.
Как сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области, операция была проведена у пациентки с тяжелой черепно-мозговой травмой. Предварительно на 3d принтере была напечатана точная модель черепа. Это стало возможным благодаря данным компьютерной томографии. Далее медики сформировали титановую пластину в соответствии с размерами и кривизной дефекта на черепе пациента. В результате к минимуму было сведено время операции, а врачи смогли достичь максимального косметического эффекта и снизить количество осложнений. Отметим, что ранее «подгонка» таких пластин под индивидуальные особенности строения черепа пациента проходили в ручном режиме, а сама процедура занимала очень много времени. При этом не удавалось достичь идеального косметического эффекта.

Фото пресс-службы администрации Волгоградской области
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