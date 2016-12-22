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» » » Гимназия №7 полностью закрыта на карантин по гриппу и ОРВИ

Гимназия №7 полностью закрыта на карантин по гриппу и ОРВИ

Сегодня, 17:32
julija-ca
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В рамках карантинных мероприятий в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ 23 декабря отменяются занятия в 80 классах 16-ти муниципальных образовательных учреждений. Будет полностью закрыта на карантин гимназия №7 в Красноармейском районе.
В Ворошиловском и Советском районах Волгограда школьники продолжат учебу в обычном порядке, здесь не отменяли занятия ни в одном классе. Ограничительные мероприятия затронули школы в Красноармейском районе, здесь приостановлены занятия в 27 классах. В школьники 23 классов Центрального районе также останутся дома. Не будет уроков и в 17 классах Тракторозаводского района.
Как сообщает пресс-служба волгоградской мэрии со ссылкой на городской департамент по образованию, во всех общеобразовательных учреждениях ежедневно проводится мониторинг числа заболевших. Решение о закрытии на карантин принимается, если в классах отсутствуют более 20 процентов учащихся.Гимназия №7 полностью закрыта на карантин по гриппу и ОРВИ
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