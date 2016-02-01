Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

В Волгограде аварии на теплосетях устраняют круглосуточно

В Волгограде готовится проект объездной дороги

80% потребителей в Волгограде обеспечены теплом

В Волгограде с 16 октября изменится расписание пригородных электричек

В Волгограде меняется расписание некоторых автобусов

Ремонт моста через р. Царицу и Самарского путепровода в Волгограде закончат до конца года

К 15 октября во все дома волгоградцев поступит тепло

Под Волгоградом достроят маслоэкстракционный завод

» » » Поликлиники Волгоградской области переведены на усиленный режим работы

Поликлиники Волгоградской области переведены на усиленный режим работы

Сегодня, 14:19
Administrator
Просмотров: 0
Комментариев: 0
Поликлиники Волгоградской области переведены на усиленный режим работыВ нашем регионе медики продолжают фиксировать рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В связи с этим прием в учреждениях здравоохранения ведется с понедельника по пятницу, а также в выходные и праздничные дни с 8-00 до 20-00. Обслуживание вызовов на дому будет проходить до 20-00.
Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области со ссылкой на региональный комитет здравоохранения, все медицинские организации стационарного типа обеспечены двухнедельным запасом противовирусных лекарственных препаратов. На вооружении медиков — аппарат экстрокорпаральной оксигенации, 850 аппаратов искусственной вентиляции легких и 412 пульсоксиметров. К работе дополнительно привлечены более 430 медиков.
Кроме того, создан оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в регионе. Обращения жителей в скорую и неотложную медицинскую помощь отслеживают мобильные рабочие группы.
В настоящее время наибольшее число заболевших гриппом и ОРВИ зафиксирована в Городищенском, Дубовском, Котовском, Михайловском, Октябрьском районах и Волгограде. Наиболее низкий уровень заболеваемости в Алексеевском, Калачевском, Кумылженском, Ленинском, Новоаннинском, Новониколаевском, Ольховском и Фроловском районах области.
Напомним, в 2016 году в прививочной кампании приняли участие почти 37% населения Волгоградской области.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Волгоградской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад

В Волгоградской области завершается прививочная кампания

Грипп и ОРВИ: В Волгоградской области наблюдается спад заболеваемости

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги