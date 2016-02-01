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НовостиВолгограда.ру » Общество » Здоровье » Поликлиники Волгоградской области переведены на усиленный режим работы
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Теракт в Берлине был совершен вечером 19 декабря, когда тягач с прицепом, которым, как предполагается, управлял террорист Анис Амри, въехал на территорию рождественской ярмарки. В результате погибли ...
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МИД России обвинил Польшу в демонстративном цинизме
МИД России назвал «актом демонстративного цинизма» решение администрации польского города Ланьцут демонтировать Памятник благодарности советским воинам. Соответствующий комментарий департамента и ...