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НовостиВолгограда.ру » Общество » Здоровье » Грипп и ОРВИ отступают – школьникам отменяют карантин
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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев уезжать из Франции, сообщает в понедельник The Jerusalem Post.
Bild: Киссинджер может стать посредником между США и Россией
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер разработает для избранного президента Дональда Трампа план по нормализации отношений с Россией, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на данные европейских ...
Установлена личность ранившего пятерых человек на западе Москвы
Ранее сообщалось, что на западе Москвы вооруженный охотничьим ружьем мужчина ранил двух молодых людей, а также двух сотрудников полиции, пытавшихся задержать злоумышленника.