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Грипп и ОРВИ отступают – школьникам отменяют карантин

Сегодня, 09:25
Administrator
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Грипп и ОРВИ отступают – школьникам отменяют карантинВ Волгограде наблюдается снижение количества заболевших гриппом и ОРВИ среди школьников. Как сообщает пресс-служба мэрии города-героя со ссылкой на департамент по образованию, на этой неделе сократилось количество классов, где приостановлены занятия. В настоящее время уроки отменены только 45 классах 13 муниципальных образовательных учреждений и гимназии № 7. Медики сообщают, что карантин вводится только в тех классах, где отсутствуют более 20 процентов учащихся.
Напомним, что еще в конце прошлой недели в рамках карантинных мероприятий в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ занятия были отменены в 80 классах 16-ти школ. А гимназия №7 была закрыта полностью.
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