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Роспотребнадзор просит сообщать места торговли «Боярышником»

Сегодня, 16:05
Lopatin
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Роспотребнадзор просит сообщать места торговли «Боярышником»Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области сообщило об открытии «горячей линии», куда граждане могут сообщать о фактах незаконной реализации в розничной торговле спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции.
Горячая линия будет работать с 10.00 до 17.00 часов (обед 12.00 до 12.45) по телефону 8 (8442) 24-36-30.
Для оперативного реагирования специалисты Роспотребнадзора просят не только называть продукцию, но и указывать наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя) и место расположения торговой точки.

Фото Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области
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