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В волгоградской аптеке незаконно рекламировали рецептурное лекарство

Сегодня, 14:55
Lopatin
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В волгоградской аптеке незаконно рекламировали рецептурное лекарствоВолгоградским УФАС России вынесено решение о признании ненадлежащей рекламы лекарственного препарата «Алфлутоп», который должен отпускаться только по рецепту врача. Между тем, рекламные листовки «Алфлутоп, 1мл № 10 амп, 2395 р. – скидка» размещались в наружных витринах одной из аптек города Волгограда, сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной антимонопольной службы.
Комиссия Управления выдала предписание об устранении нарушения рекламного законодательства. По результатам рассмотрения данного дела в отношении индивидуального предпринимателя – владельца аптеки – будет возбуждено административное производство по ч. 5 ст.14. 3 КоАП РФ.
«Законом о рекламе установлены специальные требования к рекламе лекарственных средств, а в отношении так называемых «рецептурных» лекарств вообще установлен запрет на наружную рекламу (ч. 8 ст. 24 Закона о рекламе № 38-ФЗ)», – пояснили в ведомстве.
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