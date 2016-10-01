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» » » Медработники будут работать в праздники в особом режиме

Медработники будут работать в праздники в особом режиме

Сегодня, 17:27
Lopatin
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Медработники будут работать в праздники в особом режимеСогласно приказу председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Владимира Шкарина, утвержден порядок работы медицинских учреждений в праздничные дни. С 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года с 9 до 12 часов в медучреждениях области будет вестись прием населения; с 12.00 до 15.00 – обслуживание вызовов. В круглосуточном режиме будет организован прием пациентов в травмпунктах.
В особом режиме организована работа медучреждений, оказывающих стоматологическую помощь. Например, в Волжском ежедневно с 9 до 15 часов будут работать городская стоматологическая поликлиника и детская стоматологическая поликлиника. В вечернее и ночное время неотложную стоматологическую помощь окажет городская клиническая больница №1 им. С.З. Фишера, сообщили в пресс-службе мэрии Волжского.
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