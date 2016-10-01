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Губернатор проверил качество ремонта в 7-й больнице Волгограда

Сегодня, 11:17
Lopatin
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Губернатор проверил качество ремонта в 7-й больнице ВолгоградаВ первый день нового года губернатор Андрей Бочаров проинспектировал качество ремонтных работ в клинической больнице скорой медицинской помощи №7 города Волгограда. Он побывал в детском отделении, где отремонтированы приемное отделение, цокольный этаж, урологическое и травматологическое отделение. Также в ходе инспекции Андрею Бочарову показали отремонтированный операционный блок, реанимацию, обновленные палаты.
Как сообщили в комитете здравоохранения региона, недавно в больнице было отремонтировано физиотерапевтическое отделение, заменен лифт в родильном доме, оборудованы поручни для людей с ограниченными возможностями. Во дворе установлена детская игровая площадка, благоустройство территории продолжается. Выполнены мероприятия по энергосбережению — появились новые светильники с датчиками движения. Для обеспечения антитеррористической защищенности в больнице установлены камеры видеонаблюдения.
Андрей Бочаров поставил задачу перед профильными ведомствами — продолжить ремонт седьмой больницы. «В 2018 году учреждение будет отмечать столетие со дня образования, к этому времени оно должно выглядеть достойно», — заявил глава региона.
Сегодня клиническая больница скорой медицинской помощи №7 является крупным медицинским центром, которое одновременно обеспечивает лечение около 700 пациентов. В ее составе действуют 16 лечебных, 8 клинических и диагностических отделений. Ежегодно в больнице проходят госпитализацию около 30 тысяч человек, здесь выполняется более 18 тысяч операций в год.


Фото ИД «Волгоградская правда»
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