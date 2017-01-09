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» » » В регионе наблюдается снижение заболеваемости гриппом

В регионе наблюдается снижение заболеваемости гриппом

Сегодня, 17:24
Lopatin
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В регионе наблюдается снижение заболеваемости гриппомВ первую неделю нового года на 17,3% снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ в Волгоградской области. Несмотря на позитивную тенденцию, лечебные учреждения региона продолжают работать в усиленном режиме.
По информации комитета здравоохранения региона, до снижения эпидемиологического порога во всех лечебных учреждениях Волгоградской области сохраняется особый режим: пациентов принимают даже в выходные и праздничные дни с 8.00 до 20.00. Обслуживание вызовов на дому проходит ежедневно до 20.00.
В усиленном режиме работает и служба скорой медицинской помощи: с начала 2017 года в диспетчерскую поступило более 16,5 тысячи звонков, что почти в два раза больше обычного числа вызовов за неделю. Из них порядка трех тысяч — обращения с подозрением на грипп и ОРВИ. Две с половиной тысячи человек были госпитализированы в стационары.
В настоящее время в медицинских организациях Волгоградской области для лечения больных ОРВИ, гриппом и внебольничной пневмонией развернуто около двух тысяч коек, из них 447 перепрофилированных. В больницах и аптеках обеспечен запас противовирусных препаратов. Проводится еженедельный мониторинг наличия необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты.


Фото пресс-службы комитета здравоохранения Волгоградской области.
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