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В этом году в России появится система электронных больничных листов

Сегодня, 15:01
Lopatin
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В этом году в России появится система электронных больничных листовС 2017 года начнется поэтапное внедрение системы электронного листка нетрудоспособности. Соответствующий законопроект, подготовленный Минтрудом России, в прошлом году был принят Госдумой в первом чтении.
Законопроект предусматривает возможность использования листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц, сообщается в пресс-релизе Минтруда РФ.
Как отмечают в министерстве, внедрение технологии электронного листка нетрудоспособности позволит сделать обмен информацией о страховых случаях прозрачным; снизит трудозатраты на оформление обычных больничных листов в медицинских организациях; исключит необходимость для страхователя проверять правильность оформления листка нетрудоспособности и вести учет и хранение бланков строгой отчетности; минимизирует временные затраты застрахованного лица на оформление документа.
В декабре 2016 года законопроект принят Госдумой России в первом чтении.
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