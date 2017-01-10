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НовостиВолгограда.ру » Общество » Здоровье » В этом году в России появится система электронных больничных листов
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Осужденному на пожизненный срок за убийство 22 женщин бывшему милиционеру из Ангарска предъявлено новое обвинение еще по 25 эпизодам. Об этом во вторник, 10 января, сообщает ТАСС со ссылкой на ...
Кремль прокомментировал отмену виз Белоруссией для граждан 80 стран
Решение ввести Белоруссией безвизовый режим для граждан 80 стран не поспособствует пересечению иностранными туристами границ России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России ...
Депутат Рады Савченко обнародовала списки пленных украинских силовиков
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, опубликовала на своей странице ...