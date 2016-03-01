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Минздрав готовится навести порядок в интернет-торговле лекарствами

Сегодня, 15:40
Lopatin
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Минздрав готовится навести порядок в интернет-торговле лекарствамиМинздрав России намерен урегулировать отношения, связанные с дистанционной торговлей лекарственными препаратами. Для чего министерством подготовлен проект постановления Правительства РФ «Об утверждении порядка розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и лекарственными препаратами для ветеринарного применения (за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов) дистанционным способом и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации».
Как пояснили в Минздраве, цель документа – обеспечение эффективного контроля качества лекарственных препаратов, находящихся в обращении и борьбе с их неправомерным распространением через интернет, а также установление требований по дистанционной продаже лекарственных препаратов.
Планируется, что постановление будет распространяться на всех участников обращения лекарственных средств в части розничной торговли дистанционными способами.
В настоящий момент уведомление о подготовке проекта размещено на официальном сайте regulation.gov.ru.
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