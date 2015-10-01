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В регионе продолжается развитие лаборатно-диагностической службы

Сегодня, 17:40
Lopatin
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В регионе продолжается развитие лаборатно-диагностической службыЗа первый год работы централизованной лаборатории Волгоградской области ее работники провели более 5,3 миллиона исследований. Сегодня с лабораторией сотрудничают 62 медицинские организации, в которых развернут 101 пункт забора биологического материала.
Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, с ноября 2016 года к проекту присоединились 20 районных больниц. Доставка биоматериалов из ЦРБ осуществляется курьерской службой, при этом строго соблюдаются правила транспортировки и «холодовой цепи». Все пункты объединены в единую логистическую систему, разработаны 22 маршрута.
Областной лабораторно-диагностический центр на базе ГУЗ «Клинико-диагностическая поликлиника №2» был открыт в январе прошлого года. Сегодня здесь выполняют 93 наименования исследований по направлениям: гематология, иммунохимия, биохимия, коагулометрия. Передовое оборудование центра рассчитано на обработку 12 тысяч пробирок в день. Все исследования по медицинским показаниям проводятся по полису ОМС.
В настоящее время готовятся к введению в эксплуатацию микробиологическая лаборатория и центр ПЦР-диагностики. Они будут находиться в отдельном здании Краснооктябрьского района Волгограда. Их запуск запланирован на апрель 2017 года. Введение в эксплуатацию объектов второго этапа проекта позволит качественно и своевременно обследовать пациентов для выявления инфекционной патологии, отмечают в региональном комитете здравоохранения.


Фото пресс-службы комитета здравоохранения Волгоградской области.
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