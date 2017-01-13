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Минздрав может ввести рецептурный отпуск 28 лекарственных препаратов
Сегодня, 16:59
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Минздрав РФ совместно с Росздравнадзором изучил в регионах случаи злоупотребления алкоголесодержащими лекарствами и выявил 28 препаратов в «группе риска». Об этом сообщила журналистам глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, передает сегодня агентство ТАСС.
По словам Скворцовой, поднимается вопрос о рецептурном отпуске некоторых настоек.
При этом она отметила, что речь идет только о лекарственных препаратах, которые реализуются в аптеках. «Если мы увидим, что лекарство не имеет опасности, то оно останется без рецепта», – добавила она.
Скворцова отметила, что экспертная группа для выработки возможности перехода на рецептурный отпуск некоторых лекарственных препаратов, содержащих в составе алкоголь, проведет первое заседание 25 января.
Дискуссия о возможном введении рецептов на лекарства типа валокордина, йода, зеленки или спиртовых настоек возникла после случая массового отравления в Иркутской области косметическим лосьоном "Боярышник". По данным министерства здравоохранения Иркутской области, 123 человека пострадали от отравления метиловым спиртом, содержавшимся в жидкости, из них скончались 73 человека, 1 пострадавший остается в реанимации.
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