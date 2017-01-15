Роспотребнадзор обеспокоен популярностью электронных сигарет Просмотров: 0 Комментариев: 0

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека считает необходимым ввести законодательное регулирование использования электронных систем доставки никотина (ЭСДН) или продуктов, не являющихся никотином (ЭСДПН), в частности «вейпов», в Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор обращает внимание на то, что производители используют агрессивное продвижение устройств для вейпинга. Электросигареты могут бездоказательно позиционироваться производителями в качестве средства никотинзаместительной терапии, однако они, фактически, могут способствовать распространению никотиновой зависимости и увеличению потребления никотина. Например, они чрезвычайно популярны среди школьников и подростков и способствуют распространению табакокурения среди них.



Чем опасны «электронные сигареты» и «вейпы»



Электронные системы доставки никотина (ЭСДН), наиболее распространенным вариантом которых являются «электронные сигареты» и «вейпы», представляют собой устройства, в которых вместо сжигания или использования табачного листа происходит испарение раствора для его последующего вдыхания пользователем.

Изделия имеют картридж с раствором, содержащим никотин в концентрации от нуля до 4,8%. Чаще всего используются растворы 1.2% - 2.4% никотина.

«Никотин чрезвычайно токсичен. Он действует как нейротоксин, вызывая паралич нервной системы (остановка дыхания, прекращение сердечной деятельности, смерть). Средняя летальная доза для человека — 0,5-1 мг/кг. Многократное употребление никотина вызывает физическую и психическую зависимости. Длительное употребление может вызвать такие заболевания и дисфункции как гипергликемия, артериальная гипертония, атеросклероз, тахикардия, аритмия, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и инфаркт миокарда. В сочетании со смолами никотин способствует развитию онкологических заболеваний, в том числе рака лёгких, языка, гортани. Способствует развитию гингивита и стоматита. Используемые в ЭСДН растворы содержат и другие химические вещества, некоторые из которых считаются токсичными», – пояснили в Роспотребнадзоре. Роспотребнадзор считает необходимым ввести законодательное регулирование использования электронных сигарет (вейпов). Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека считает необходимым ввести законодательное регулирование использования электронных систем доставки никотина (ЭСДН) или продуктов, не являющихся никотином (ЭСДПН), в частности «вейпов», в Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.Роспотребнадзор обращает внимание на то, что производители используют агрессивное продвижение устройств для вейпинга. Электросигареты могут бездоказательно позиционироваться производителями в качестве средства никотинзаместительной терапии, однако они, фактически, могут способствовать распространению никотиновой зависимости и увеличению потребления никотина. Например, они чрезвычайно популярны среди школьников и подростков и способствуют распространению табакокурения среди них.Электронные системы доставки никотина (ЭСДН), наиболее распространенным вариантом которых являются «электронные сигареты» и «вейпы», представляют собой устройства, в которых вместо сжигания или использования табачного листа происходит испарение раствора для его последующего вдыхания пользователем.Изделия имеют картридж с раствором, содержащим никотин в концентрации от нуля до 4,8%. Чаще всего используются растворы 1.2% - 2.4% никотина.«Никотин чрезвычайно токсичен. Он действует как нейротоксин, вызывая паралич нервной системы (остановка дыхания, прекращение сердечной деятельности, смерть). Средняя летальная доза для человека — 0,5-1 мг/кг. Многократное употребление никотина вызывает физическую и психическую зависимости. Длительное употребление может вызвать такие заболевания и дисфункции как гипергликемия, артериальная гипертония, атеросклероз, тахикардия, аритмия, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и инфаркт миокарда. В сочетании со смолами никотин способствует развитию онкологических заболеваний, в том числе рака лёгких, языка, гортани. Способствует развитию гингивита и стоматита. Используемые в ЭСДН растворы содержат и другие химические вещества, некоторые из которых считаются токсичными», – пояснили в Роспотребнадзоре.



