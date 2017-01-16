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Минздрав ограничит зарплату руководителей медучреждений

Сегодня, 17:04
Lopatin
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Минздрав ограничит зарплату руководителей медучрежденийМинздрав РФ разработал проект приказа, ограничивающий размер заработной платы руководителей медицинских учреждений, их заместителей и главного бухгалтера, сообщает пресс-служба министерства.
«Настоящий проект приказа предлагает ввести ограничения на уровень заработной платы руководителей, заместителей и главных бухгалтеров организаций, подведомственных Минздраву России, путем установления зависимости заработной платы руководящего состава от средней зарплаты работников организаций», - уточнили в пресс-службе.
Документ подготовлен в целях реализации отдельных положений Трудового кодекса Российской Федерации, Положения об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и Положения об условиях оплаты труда руководителей федеральных государственных унитарных предприятий.
Проект разработанного приказа опубликован на портале regulation.gov.ru.
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