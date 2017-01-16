Минздрав ограничит зарплату руководителей медучреждений Просмотров: 33 Комментариев: 0

«Настоящий проект приказа предлагает ввести ограничения на уровень заработной платы руководителей, заместителей и главных бухгалтеров организаций, подведомственных Минздраву России, путем установления зависимости заработной платы руководящего состава от средней зарплаты работников организаций», - уточнили в пресс-службе.

Документ подготовлен в целях реализации отдельных положений Трудового кодекса Российской Федерации, Положения об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и Положения об условиях оплаты труда руководителей федеральных государственных унитарных предприятий.

Проект разработанного приказа опубликован на портале regulation.gov.ru. Минздрав РФ разработал проект приказа, ограничивающий размер заработной платы руководителей медицинских учреждений, их заместителей и главного бухгалтера, сообщает пресс-служба министерства.«Настоящий проект приказа предлагает ввести ограничения на уровень заработной платы руководителей, заместителей и главных бухгалтеров организаций, подведомственных Минздраву России, путем установления зависимости заработной платы руководящего состава от средней зарплаты работников организаций», - уточнили в пресс-службе.Документ подготовлен в целях реализации отдельных положений Трудового кодекса Российской Федерации, Положения об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и Положения об условиях оплаты труда руководителей федеральных государственных унитарных предприятий.Проект разработанного приказа опубликован на портале regulation.gov.ru.



