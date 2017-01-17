В областном ревматологическом центре открылся дневной стационар Просмотров: 60 Комментариев: 0

Как сообщили ИА «Новости Волгограда» в больнице, стационар развернут на 5 коек. Квалифицированные специалисты отделения готовы оказать качественную и своевременную помощь пациентам, страдающим ревматологическими заболеваниями.

Всю необходимую консультацию по вопросам госпитализации жители региона могут получить по телефонам (8442) 58-48-05, (8442) 54-56-33.





Источник фото: kb25.ru С января этого года в региональном ревматологическом центре на базе БСМП №25 начал работать дневной стационар. Теперь оказание высокотехнологичной медицинской помощи для населения Волгоградской области стало более доступным.Как сообщили ИА «Новости Волгограда» в больнице, стационар развернут на 5 коек. Квалифицированные специалисты отделения готовы оказать качественную и своевременную помощь пациентам, страдающим ревматологическими заболеваниями.Всю необходимую консультацию по вопросам госпитализации жители региона могут получить по телефонам (8442) 58-48-05, (8442) 54-56-33.



