В аптеках «Ладушка» уберут слоган про низкие цены Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщает пресс-служба ведомства, ранее в Волгоградское УФАС России поступило заявление гражданина в отношении аптек «Ладушка» (ООО «Волжская аптека»). Мужчина посетовал на то, что данная организация в наружной рекламе позиционирует себя как «Аптека низких цен», однако цены на определенные препараты завышены в сравнении с другими аптечными учреждениями.

Специалисты Управления провели сравнительный анализ розничных цен наиболее популярных лекарственных препаратов в аптеках Волгограда и Волжского за период с января по октябрь 2016 года. Оказалось, что по большинству лекарств цены аптек «Ладушка» относятся к категории среднерыночных, а не низких.

На рассмотрении дела ООО «Волжская аптека» заявило о прекращении распространения рекламы с использованием слогана «Аптека низких цен», а также всех других указаний в рекламе на низкие цены в аптеке. Однако подтверждения данного обстоятельства Комиссии Волгоградского УФАС России представлены не были. В результате ООО «Волжская аптека» выдано предписание о прекращении распространения указанной рекламы.

Кроме того, материалы дела будут переданы должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении.





Фото пресс-службы Управления ФАС по Волгоградской области.

17 января Волгоградским УФАС России вынесено решение, которым реклама «Ладушка. Аптека низких цен» была признана недостоверной, нарушающей Закон о рекламе.Как сообщает пресс-служба ведомства, ранее в Волгоградское УФАС России поступило заявление гражданина в отношении аптек «Ладушка» (ООО «Волжская аптека»). Мужчина посетовал на то, что данная организация в наружной рекламе позиционирует себя как «Аптека низких цен», однако цены на определенные препараты завышены в сравнении с другими аптечными учреждениями.Специалисты Управления провели сравнительный анализ розничных цен наиболее популярных лекарственных препаратов в аптеках Волгограда и Волжского за период с января по октябрь 2016 года. Оказалось, что по большинству лекарств цены аптек «Ладушка» относятся к категории среднерыночных, а не низких.На рассмотрении дела ООО «Волжская аптека» заявило о прекращении распространения рекламы с использованием слогана «Аптека низких цен», а также всех других указаний в рекламе на низкие цены в аптеке. Однако подтверждения данного обстоятельства Комиссии Волгоградского УФАС России представлены не были. В результате ООО «Волжская аптека» выдано предписание о прекращении распространения указанной рекламы.Кроме того, материалы дела будут переданы должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении.



