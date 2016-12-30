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В аптеках «Ладушка» уберут слоган про низкие цены

Сегодня, 12:43
Lopatin
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В аптеках «Ладушка» уберут слоган про низкие цены17 января Волгоградским УФАС России вынесено решение, которым реклама «Ладушка. Аптека низких цен» была признана недостоверной, нарушающей Закон о рекламе.
Как сообщает пресс-служба ведомства, ранее в Волгоградское УФАС России поступило заявление гражданина в отношении аптек «Ладушка» (ООО «Волжская аптека»). Мужчина посетовал на то, что данная организация в наружной рекламе позиционирует себя как «Аптека низких цен», однако цены на определенные препараты завышены в сравнении с другими аптечными учреждениями.
Специалисты Управления провели сравнительный анализ розничных цен наиболее популярных лекарственных препаратов в аптеках Волгограда и Волжского за период с января по октябрь 2016 года. Оказалось, что по большинству лекарств цены аптек «Ладушка» относятся к категории среднерыночных, а не низких.
На рассмотрении дела ООО «Волжская аптека» заявило о прекращении распространения рекламы с использованием слогана «Аптека низких цен», а также всех других указаний в рекламе на низкие цены в аптеке. Однако подтверждения данного обстоятельства Комиссии Волгоградского УФАС России представлены не были. В результате ООО «Волжская аптека» выдано предписание о прекращении распространения указанной рекламы.
Кроме того, материалы дела будут переданы должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении.


Фото пресс-службы Управления ФАС по Волгоградской области.
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