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Реконструкция приемного отделения БСМП №25 продлится до конца года

Сегодня, 17:10
Lopatin
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Реконструкция приемного отделения БСМП №25 продлится до конца годаВ Волгограде подходят к завершению общестроительные работы по возведению здания приемного отделения 25-й городской клинической больницы скорой медицинской помощи. В настоящее время подрядчик уже приступил к монтажу внутренних инженерных систем и устройству фасада.
Как сообщили в комитете строительства Волгоградской области, реконструкция идет в соответствии с графиком, обеспечено надлежащее качество работ. В феврале планируется начать монтаж внутренних коммуникаций: противопожарного водопровода, систем водоснабжения и водоотведения, электро-, теплоснабжения и вентиляции. В апреле подрядчик приступит к внутренней отделке помещений. Приемное отделение будет введено в конце 2017 года. Средства на строительство объекта и оснащение передовым оборудованием предусмотрены в областном бюджете.
В результате реализации проекта будет возведено современное здание приемного отделения, соединенное переходом с существующим корпусом лечебного учреждения. После завершения работ 25-я городская больница скорой медицинской помощи будет иметь многофункциональный модуль, отвечающий европейским стандартам и рассчитанный на прием до 100 пациентов в сутки. Ввод отделения обеспечит внедрение в клиническую практику самых современных методов диагностики и лечения, возможность в максимально сжатые сроки поставить диагноз больному и оказать медицинскую помощь. В структуре подразделений предусмотрены: операционный блок, зона для динамического наблюдения больных, а также амбулаторное отделение с диагностическими и лечебными помещениями.
Строительство было начато в мае 2016 года. Были снесены существующие постройки; возведено здание насосной станции с пожарными резервуарами; завершены монтаж резервуара локальных очистных сооружений и прокладка наружных сетей дренажной канализации; на 90% построены стены и несущие перегородки здания. Кроме того, на территории больницы № 25 в 2016 году была введена в эксплуатацию вертолетная площадка для санитарной авиации, которая позволит обеспечить экстренную эвакуацию больных.


Фото с сайта администрации Волгоградской области.
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