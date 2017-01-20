Минздрав собирается ввести новый порядок диспансеризации Просмотров: 0 Комментариев: 0

Новым порядком предусмотрено обязательное прохождение маммографического исследования. Для выявления на ранней стадии рака кишечника при диспансеризации планируется проводить раз в два года дополнительные анализы россиянам старше 49 лет.

Электрокардиография, которая раньше была обязательной для россиян в возрасте от 21 до 39 лет, должна проводиться для мужчин старше 35 лет и для женщин старше 45 лет. Это исследование необходимо для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Разработанные Минздравом новые порядки предусматривают также исключение ряда анализов, которые считаются неинформативными при диспансеризации без наличия индивидуальных показаний к этим исследованиям.

Ряд исследований может быть добавлен при назначении их профильным специалистом или при наличии патологии, выявленной на предыдущем этапе диспансеризации.

В документе Минздрава также говорится, что граждане должны проходить диспансеризацию раз в три года до 85 лет. Если эти изменения будут приняты, то они вступят в силу с 2018 года. В Минздраве РФ подготовлен проект приказа, утверждающего новые порядки проведения диспансеризации взрослого населения. Ознакомиться с ним можно на портале правых документов regulation.gov.ru.Новым порядком предусмотрено обязательное прохождение маммографического исследования. Для выявления на ранней стадии рака кишечника при диспансеризации планируется проводить раз в два года дополнительные анализы россиянам старше 49 лет.Электрокардиография, которая раньше была обязательной для россиян в возрасте от 21 до 39 лет, должна проводиться для мужчин старше 35 лет и для женщин старше 45 лет. Это исследование необходимо для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний.Разработанные Минздравом новые порядки предусматривают также исключение ряда анализов, которые считаются неинформативными при диспансеризации без наличия индивидуальных показаний к этим исследованиям.Ряд исследований может быть добавлен при назначении их профильным специалистом или при наличии патологии, выявленной на предыдущем этапе диспансеризации.В документе Минздрава также говорится, что граждане должны проходить диспансеризацию раз в три года до 85 лет. Если эти изменения будут приняты, то они вступят в силу с 2018 года.



