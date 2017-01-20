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» » » Минздрав собирается ввести новый порядок диспансеризации

Минздрав собирается ввести новый порядок диспансеризации

Сегодня, 09:18
Lopatin
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Минздрав собирается ввести новый порядок диспансеризацииВ Минздраве РФ подготовлен проект приказа, утверждающего новые порядки проведения диспансеризации взрослого населения. Ознакомиться с ним можно на портале правых документов regulation.gov.ru.
Новым порядком предусмотрено обязательное прохождение маммографического исследования. Для выявления на ранней стадии рака кишечника при диспансеризации планируется проводить раз в два года дополнительные анализы россиянам старше 49 лет.
Электрокардиография, которая раньше была обязательной для россиян в возрасте от 21 до 39 лет, должна проводиться для мужчин старше 35 лет и для женщин старше 45 лет. Это исследование необходимо для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний.
Разработанные Минздравом новые порядки предусматривают также исключение ряда анализов, которые считаются неинформативными при диспансеризации без наличия индивидуальных показаний к этим исследованиям.
Ряд исследований может быть добавлен при назначении их профильным специалистом или при наличии патологии, выявленной на предыдущем этапе диспансеризации.
В документе Минздрава также говорится, что граждане должны проходить диспансеризацию раз в три года до 85 лет. Если эти изменения будут приняты, то они вступят в силу с 2018 года.
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