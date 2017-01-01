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» » » В областном онкодиспансере заработал контактный телефонный центр

В областном онкодиспансере заработал контактный телефонный центр

Сегодня, 10:09
Lopatin
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В областном онкодиспансере заработал контактный телефонный центрВ Волгоградском областном онкологическом диспансере начал работу собственный контактный телефонный центр, который способен принимать около тысячи звонков в день. Теперь получить информацию о работе онкологических служб, записаться на прием и оставить обращение можно по единому номеру.
Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, для эффективной работы операторов была закуплена современная аппаратура, включающая многоканальный телефон, отремонтировано изолированное помещение, оборудованы удобные рабочие места.
Пациенты могут обращаться в онкологический диспансер по единому номеру (8442) 60-96-08 , «горячая линия» работает каждый будний день с 8 до 20 часов.
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