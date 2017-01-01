В областном онкодиспансере заработал контактный телефонный центр Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, для эффективной работы операторов была закуплена современная аппаратура, включающая многоканальный телефон, отремонтировано изолированное помещение, оборудованы удобные рабочие места.

Пациенты могут обращаться в онкологический диспансер по единому номеру (8442) 60-96-08 , «горячая линия» работает каждый будний день с 8 до 20 часов. В Волгоградском областном онкологическом диспансере начал работу собственный контактный телефонный центр, который способен принимать около тысячи звонков в день. Теперь получить информацию о работе онкологических служб, записаться на прием и оставить обращение можно по единому номеру.Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, для эффективной работы операторов была закуплена современная аппаратура, включающая многоканальный телефон, отремонтировано изолированное помещение, оборудованы удобные рабочие места.Пациенты могут обращаться в онкологический диспансер по единому номеру (8442) 60-96-08 , «горячая линия» работает каждый будний день с 8 до 20 часов.



