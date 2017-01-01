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» » » В течение года в регионе проинспектируют более 80 медучреждений

В течение года в регионе проинспектируют более 80 медучреждений

Вчера, 18:44
Lopatin
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В течение года в регионе проинспектируют более 80 медучрежденийДо конца этого года независимая оценка качества оказания услуг будет проведена в 84 медучреждениях Волгоградской области . Перечень объектов утвержден советом общественных организаций по защите прав пациентов, который сформирован при региональном комитете здравоохранения.
Независимую оценку пройдут 48 государственных ведомств, 6 федеральных и 30 частных медучреждений, проинформировали в облздраве. В 2016 году было проинспектировано 67 медицинских организаций региона, из них 23 – частные
С 2014 года независимая оценка является одной из форм общественного контроля, проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг медицинскими организациями и направлена на улучшение их работы. Эксперты оценивают открытость и доступность информации о медицинской организации, комфортность условий и доступность предоставления медицинских услуг, время ожидания приема специалистами, доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации, удовлетворенность оказанными услугами.
Работа по независимой оценке качества медицинских учреждений проводится в рамках исполнения «майских» указов Президента РФ Владимира Путина, напомнили в областном комитете по здравоохранению.


Фото пресс-службы администрации Волгоградской области.
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