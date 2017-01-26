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» » » В областном онкодиспансере пройдет акция «День женского здоровья»

В областном онкодиспансере пройдет акция «День женского здоровья»

Сегодня, 14:43
Lopatin
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В областном онкодиспансере пройдет акция «День женского здоровья»Волгоградский областной онкодиспансер объявил о проведении 4 февраля диагностической акции «День женского здоровья», цель которой – выявление на ранней стадии онкологических заболеваний у женщин.
Как пояснили в региональном комитете здравоохранения, все желающие смогут пройти профилактические осмотры, получить консультации докторов. Правда, для участия в акции необходимо предварительно записаться по телефону: (8442)609 – 608.
В Волгоградской области усилена работа по раннему выявлению онкозаболеваний у женщин. Пройти маммографическое обследование можно по месту жительства — в медучреждениях региона работает 37 маммографов. Регулярно проводятся диагностические акции, направленные на выявление возможных заболеваний у женщин.
Всего в прошлом году в волгоградском регионе обследовано более 73 тысяч пациенток, проведено свыше 180 тысяч исследований, выявлено 260 злокачественных и 1 527 доброкачественных образований.


Фото пресс-службы администрации Волгоградской области.
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