В областном онкодиспансере пройдет акция «День женского здоровья» Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как пояснили в региональном комитете здравоохранения, все желающие смогут пройти профилактические осмотры, получить консультации докторов. Правда, для участия в акции необходимо предварительно записаться по телефону: (8442)609 – 608.

В Волгоградской области усилена работа по раннему выявлению онкозаболеваний у женщин. Пройти маммографическое обследование можно по месту жительства — в медучреждениях региона работает 37 маммографов. Регулярно проводятся диагностические акции, направленные на выявление возможных заболеваний у женщин.

Всего в прошлом году в волгоградском регионе обследовано более 73 тысяч пациенток, проведено свыше 180 тысяч исследований, выявлено 260 злокачественных и 1 527 доброкачественных образований.





Фото пресс-службы администрации Волгоградской области. Волгоградский областной онкодиспансер объявил о проведении 4 февраля диагностической акции «День женского здоровья», цель которой – выявление на ранней стадии онкологических заболеваний у женщин.Как пояснили в региональном комитете здравоохранения, все желающие смогут пройти профилактические осмотры, получить консультации докторов. Правда, для участия в акции необходимо предварительно записаться по телефону: (8442)609 – 608.В Волгоградской области усилена работа по раннему выявлению онкозаболеваний у женщин. Пройти маммографическое обследование можно по месту жительства — в медучреждениях региона работает 37 маммографов. Регулярно проводятся диагностические акции, направленные на выявление возможных заболеваний у женщин.Всего в прошлом году в волгоградском регионе обследовано более 73 тысяч пациенток, проведено свыше 180 тысяч исследований, выявлено 260 злокачественных и 1 527 доброкачественных образований.



