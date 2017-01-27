В области сохраняется напряженная ситуация по бешенству среди животных Просмотров: 43 Комментариев: 0



Как объяснили в областном Управлении Роспотребнадзора, такая ситуация обусловлена широким распространением эпизоотии бешенства среди животных, увеличением безнадзорных животных, нарушениями правил содержания домашних животных, неудовлетворительной организацией их учета, неудовлетворительным проведением мероприятий по отлову безнадзорных животных и организацией мест их содержания.



Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание на необходимость соблюдения профилактических мероприятий по предупреждению бешенства среди людей:

- соблюдение правил содержания домашних животных в соответствии с Правилами содержания домашних животных на территории Волгоградской области, а также их иммунизация против бешенства;

- проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных и организация мест их содержания;

- проведение дератизационных мероприятий;

- благоустройство территорий населенных пунктов, ликвидация самопроизвольных свалок, очистка территорий от мусора.

- регулирование численности диких и безнадзорных животных и их иммунизация против бешенства;

- обязательная профилактическая вакцинация против бешенства лиц, входящих в группу высокого профессионального риска заражения – это ветеринарные работники, егеря, охотники, лесники, лица, связанные с отловом и содержанием животных.



В случае если произошло нападение животного на человека, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью в ближайшую медицинскую организацию. Пострадавший должен строго выполнять рекомендации врача травматолога (хирурга), которые включают проведение местной обработки раны, как можно раньше после укуса, назначение и проведение полного курса антирабического лечения (введение иммуноглобулина, вакцины). Нарушать курс проведения антирабических прививок, назначенных врачом нельзя, так как это может привести к развитию заболевания. Кроме того, рекомендуется в течение 10 дней организовать наблюдение за животным, которое нанесло травму,.



По информации пресс-службы областного Управления Роспонтребнадзора, в Волгоградской области последний случай заболевания бешенством среди людей был зарегистрирован в 2013 году в Урюпинском районе. В 2016 году в медицинские организации Волгоградской области с укусами животных обратилось 7 195 человек, что на 7,7% ниже уровня 2016 года. В Волгоградской области продолжает оставаться напряженной эпизоотическая ситуация по бешенству среди животных. По информации регионального комитета ветеринарии, в 2016 году было зарегистрировано 32 случая заболевания бешенством животных. Из 32 случаев лабораторно подтвержденного бешенства животных кошки составили 14 случаев (43,7%), собаки – 6 случаев (18,8%), КРС – 6 случаев (18,8%), дикие животные – 6 случаев (18,8%).Как объяснили в областном Управлении Роспотребнадзора, такая ситуация обусловлена широким распространением эпизоотии бешенства среди животных, увеличением безнадзорных животных, нарушениями правил содержания домашних животных, неудовлетворительной организацией их учета, неудовлетворительным проведением мероприятий по отлову безнадзорных животных и организацией мест их содержания.Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание на необходимость соблюдения профилактических мероприятий по предупреждению бешенства среди людей:- соблюдение правил содержания домашних животных в соответствии с Правилами содержания домашних животных на территории Волгоградской области, а также их иммунизация против бешенства;- проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных и организация мест их содержания;- проведение дератизационных мероприятий;- благоустройство территорий населенных пунктов, ликвидация самопроизвольных свалок, очистка территорий от мусора.- регулирование численности диких и безнадзорных животных и их иммунизация против бешенства;- обязательная профилактическая вакцинация против бешенства лиц, входящих в группу высокого профессионального риска заражения – это ветеринарные работники, егеря, охотники, лесники, лица, связанные с отловом и содержанием животных.В случае если произошло нападение животного на человека, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью в ближайшую медицинскую организацию. Пострадавший должен строго выполнять рекомендации врача травматолога (хирурга), которые включают проведение местной обработки раны, как можно раньше после укуса, назначение и проведение полного курса антирабического лечения (введение иммуноглобулина, вакцины). Нарушать курс проведения антирабических прививок, назначенных врачом нельзя, так как это может привести к развитию заболевания. Кроме того, рекомендуется в течение 10 дней организовать наблюдение за животным, которое нанесло травму,.По информации пресс-службы областного Управления Роспонтребнадзора, в Волгоградской области последний случай заболевания бешенством среди людей был зарегистрирован в 2013 году в Урюпинском районе. В 2016 году в медицинские организации Волгоградской области с укусами животных обратилось 7 195 человек, что на 7,7% ниже уровня 2016 года.



