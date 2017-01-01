Еще 20 поликлиник региона готовятся к внедрению новых стандартов Просмотров: 0 Комментариев: 0



Как сообщили в комитете здравоохранения региона, в новом проекте задействованы взрослые поликлиники №3, №4, №12, №20, 330 и детская №15 Волгограда, а также поликлиника №5 города Волжского. Реализация «Нового стандарта поликлиник» рассчитана на повышение доступности и качества первичной медицинской помощи. В 2016 году услугами поликлиник в новом формате смогли воспользоваться более 121 тысячи жителей региона.



Ожидается, что внедрение новых стандартов в поликлиниках позволит увеличить время приема пациентов за счет снятия с врачей выездной нагрузки, организовав специальную бригаду для обслуживания на дому. Медсестрам при этом будут переданы обязанности по выписке рецептов и справок от врачей, что значительно снизит время ожидания врачебного приема, – пояснили в облздраве.





Фото с сайта администрации Волгоградской области. В 2017 году в Волгоградской области еще 20 медицинских организаций включат в проект по внедрению новых стандартов в поликлиниках. Ранее такая работа была проведена в семи медучреждениях Волгограда и Волжского.Как сообщили в комитете здравоохранения региона, в новом проекте задействованы взрослые поликлиники №3, №4, №12, №20, 330 и детская №15 Волгограда, а также поликлиника №5 города Волжского. Реализация «Нового стандарта поликлиник» рассчитана на повышение доступности и качества первичной медицинской помощи. В 2016 году услугами поликлиник в новом формате смогли воспользоваться более 121 тысячи жителей региона.Ожидается, что внедрение новых стандартов в поликлиниках позволит увеличить время приема пациентов за счет снятия с врачей выездной нагрузки, организовав специальную бригаду для обслуживания на дому. Медсестрам при этом будут переданы обязанности по выписке рецептов и справок от врачей, что значительно снизит время ожидания врачебного приема, – пояснили в облздраве.



