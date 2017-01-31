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В регионе продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом

Сегодня, 12:11
Lopatin
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В регионе продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппомНа прошлой неделе в Волгоградской области заболеваемость населения ОРВИ и гриппом, по сравнению с предыдущей семидневкой, снизилась на 13 процентов. В целом же уровень заболеваемости оказался ниже эпидемического порога на 51 процент, сообщили информагентству «НовостиВолгограда.ру» в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В то же время, отметили в ведомстве, продолжает сохраняться усиленный противоэпидемический режим в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты населения.

«По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов в структуре положительных находок доля вируса гриппа A(H3N2) снижается. Кроме того, продолжают активно выявляться другие респираторные вирусы, поражающие верхние и нижние дыхательные пути – риновирус, парагриппа, аденовирус, бокавирус, метапневмовирус», – рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.
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