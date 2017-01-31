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Эксперты Роскачества обнаружили сальмонеллу в мясе птицы «Благояр»
Сегодня, 13:36
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По итогам исследований, которые проводились с октября 2016 года, Роскачество внесло в список некачественной продукции партию охлажденных тушек цыплят-бройлеров «Благояр». Эксперты выявили в мясе птицы возбудителя сальмонеллеза, сообщает информационный портал newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Роскачестве подтвердили достоверность выводов своих экспертов о заражении сальмонеллой мяса ставропольского производителя – птицекомбината «Благодарненский», который входит в группу компаний «Ресурс». «Полученные результаты из лабораторий достоверны, не содержат нарушений или технологических ошибок, что подтверждено протоколами экспертных заседаний», – говорится в официальном заявлении Роскачества.
В ведомстве также подчеркнули, что информация о выявленной некачественной продукции была сразу направлена производителю. Претензий по поводу обоснованности выводов от птицефабрики не поступало, сообщили в Роскачестве.
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