Эксперты Роскачества обнаружили сальмонеллу в мясе птицы «Благояр» Просмотров: 0 Комментариев: 0



В Роскачестве подтвердили достоверность выводов своих экспертов о заражении сальмонеллой мяса ставропольского производителя – птицекомбината «Благодарненский», который входит в группу компаний «Ресурс». «Полученные результаты из лабораторий достоверны, не содержат нарушений или технологических ошибок, что подтверждено протоколами экспертных заседаний», – говорится в официальном заявлении Роскачества.



В ведомстве также подчеркнули, что информация о выявленной некачественной продукции была сразу направлена производителю. Претензий по поводу обоснованности выводов от птицефабрики не поступало, сообщили в Роскачестве. По итогам исследований, которые проводились с октября 2016 года, Роскачество внесло в список некачественной продукции партию охлажденных тушек цыплят-бройлеров «Благояр». Эксперты выявили в мясе птицы возбудителя сальмонеллеза, сообщает информационный портал newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.В Роскачестве подтвердили достоверность выводов своих экспертов о заражении сальмонеллой мяса ставропольского производителя – птицекомбината «Благодарненский», который входит в группу компаний «Ресурс». «Полученные результаты из лабораторий достоверны, не содержат нарушений или технологических ошибок, что подтверждено протоколами экспертных заседаний», – говорится в официальном заявлении Роскачества.В ведомстве также подчеркнули, что информация о выявленной некачественной продукции была сразу направлена производителю. Претензий по поводу обоснованности выводов от птицефабрики не поступало, сообщили в Роскачестве.



