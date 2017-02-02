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Регион получит более 120 миллионов на развитие санитарной авиации

Вчера, 11:03
Lopatin
Регион получит более 120 миллионов на развитие санитарной авиацииВолгоградская область вошла в перечень 34 субъектов РФ, которые получат федеральную субсидию на развитие санитарной авиации для оказания своевременной экстренной медицинской помощи. Нашему региону на эти цели будет выделен 121 миллион рублей.

Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, эти средства пойдут на привлечение по договору аренды санитарного вертолета, оснащенного медицинским модулем с реанимационным оборудованием. Он будет использоваться для транспортировки пациентов по экстренным показаниям.

В 2016 году в Волгоградской области была построена вертолетная площадка на территории больницы скорой медицинской помощи №25, еще одна расположена у областного кардиоцентра. В муниципальных районах для посадки санитарной авиации предусмотрено 33 подходящих территории, отметили в облздраве.


Фото с сайта администрации Волгоградской области.
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