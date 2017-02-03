В волгоградской больнице №25 вновь открыли рентгенологическое отделение



Как сообщили в ГУЗ «ГКБСМП № 25», после реконструкции, проводимой в рамках подготовки учреждения к чемпионату мира по футболу, отделение преобразилось. Просторные светлые кабинеты оснащены современными диагностическими аппаратами – УЗИ-аппаратами экспертного класса, новым рентгеновским цифровым аппаратом. Все это позволяет оказывать помощь пациентам на самом высоком уровне.



Отделение многие годы работает в круглосуточном режиме, кроме того оказывает помощь коллегам медицинских организаций Волгоградской области.





Фото ГУЗ «ГКБСМП № 25» В пятницу, 3 февраля, в городской больнице скорой медицинской помощи №25 Волгограда после капитального ремонта торжественно открыли рентгенологическое отделение отдела лучевой диагностики. Главный врач Наталья Ляхова с заведующим отделением Ильей Шварцманом перерезали символичную красную ленту и поздравили сотрудников , пожелав им новых успехов в их нелегкой работе. Как сообщили в ГУЗ «ГКБСМП № 25», после реконструкции, проводимой в рамках подготовки учреждения к чемпионату мира по футболу, отделение преобразилось. Просторные светлые кабинеты оснащены современными диагностическими аппаратами – УЗИ-аппаратами экспертного класса, новым рентгеновским цифровым аппаратом. Все это позволяет оказывать помощь пациентам на самом высоком уровне.Отделение многие годы работает в круглосуточном режиме, кроме того оказывает помощь коллегам медицинских организаций Волгоградской области.



