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В волгоградской больнице №25 вновь открыли рентгенологическое отделение

Сегодня, 17:18
Lopatin
В волгоградской больнице №25 вновь открыли рентгенологическое отделениеВ пятницу, 3 февраля, в городской больнице скорой медицинской помощи №25 Волгограда после капитального ремонта торжественно открыли рентгенологическое отделение отдела лучевой диагностики. Главный врач Наталья Ляхова с заведующим отделением Ильей Шварцманом перерезали символичную красную ленту и поздравили сотрудников , пожелав им новых успехов в их нелегкой работе.

В волгоградской больнице №25 вновь открыли рентгенологическое отделениеКак сообщили в ГУЗ «ГКБСМП № 25», после реконструкции, проводимой в рамках подготовки учреждения к чемпионату мира по футболу, отделение преобразилось. Просторные светлые кабинеты оснащены современными диагностическими аппаратами – УЗИ-аппаратами экспертного класса, новым рентгеновским цифровым аппаратом. Все это позволяет оказывать помощь пациентам на самом высоком уровне.

Отделение многие годы работает в круглосуточном режиме, кроме того оказывает помощь коллегам медицинских организаций Волгоградской области.


Фото ГУЗ «ГКБСМП № 25»
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