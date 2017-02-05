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Роспотребнадзор выявил нарушения СанПиНа в школах Светлоярского района

Сегодня, 13:11
Lopatin
Роспотребнадзор выявил нарушения СанПиНа в школах Светлоярского районаВ 2016 году Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области оштрафовало несколько учреждений для детей и подростков Светлоярского района на сумму 82 500 рублей за нарушения санитарного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в прошлом году Роспотребнадзор осуществлял надзор за 47 районными учреждениями. По наблюдениям специалистов, значительно улучшилась материально-техническая база школ и садов. На начало 2017 года учреждений, требующих проведения капитального ремонта, под надзором уже не было, тогда как в 2014 году этот показатель составлял 4,3%. В то же время, как и на конец 2014 года, все еще отсутствует централизованное водоснабжение в 4 школах, причем одна из них работает на привозной воде.

В ходе 14 проверок, проведенных в прошлом году, исследовалось качество питьевой воды, приготовленной пищи, хранящихся продуктов. В школьных классах и игровых помещениях проверялись показатели микроклимата, искусственной освещенности, электромагнитных полей. Практически во всех проверках были выявлены нарушения санитарного законодательства.

Предписания об их устранении выданы руководителям учреждений. Составлено 22 протокола об административном правонарушении, вынесено 14 постановлений о назначении административного наказания. Общая сумма наложенных штрафов составила 82 500 рублей.
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