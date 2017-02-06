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» » » ФАС России поддержала меморандум ученых «О лженаучности гомеопатии»

ФАС России поддержала меморандум ученых «О лженаучности гомеопатии»

Вчера, 13:54
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ФАС России поддержала меморандум ученых «О лженаучности гомеопатии»Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) поддержала меморандум Российской академии наук (РАН) «О лженаучности гомеопатии», в котором комиссия РАН предложила изымать гомеопатические препараты из государственных лечебных учреждений, а пациентам отказываться от их приобретения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Тимофея Нижегородцева.

Комиссия РАН, в частности, рекомендовала Федеральной антимонопольной службе предотвратить недостоверную рекламу о наличии у гомеопатических средств лечебных свойств. «Мы полностью поддерживаем решение Российской академии наук. Считаем его правильным, выверенным, давно ожидаемым», - сказал Нижегородцев, отметив, что рекомендации РАН будут рассмотрены управлением антимонопольной службы по рекламе.

В понедельник, 6 февраля, Комиссия Российской академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований опубликовала меморандум «О лженаучности гомеопатии». Ученые предлагают Минздраву РФ вывести соответствующие препараты из употребления в государственных клиниках, аптекам – не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами и не рекомендовать ее покупателям.
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