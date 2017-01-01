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» » » Волгоградские центры здоровья смогли охватить жителей сельской глубинки

Волгоградские центры здоровья смогли охватить жителей сельской глубинки

Сегодня, 15:27
Lopatin
Волгоградские центры здоровья смогли охватить жителей сельской глубинкиВ прошлом году волгоградские центры здоровья посетили свыше 70 тысяч человек. Это более чем на 20 тысяч больше чем в 2015 году

Как рассказали в региональном комитете здравоохранения, специалисты центров ежедневно проводят консультации по вопросам профилактики диабета, артериальной гипертонии, ожирения и других заболеваний. Диагностику в центрах здоровья прошли более 40 тысяч взрослых и 32 тысячи детей.

Медики здесь помогают составить индивидуальную программу формирования здорового образа жизни и рационального питания с оценкой факторов риска, функциональных и адаптативных резервов организма человека, с учетом возрастных особенностей. По итогам обследований, проведенных в 2016 году, зафиксировано снижение с 16 % до 14 % количества курящих, с 45% до 40 % уменьшилось число страдающих ожирением.

Важно, что центры здоровья смогли охватить и жителей отдаленных территорий. Так, с помощью мобильного комплекса было обследовано пять тысяч детей в селах региона.

В настоящее время в Волгоградской области работают девять центров здоровья для взрослого населения и три — для детей. Адреса и контакты центров доступны по ссылке.
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