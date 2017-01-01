Волгоградские центры здоровья смогли охватить жителей сельской глубинки



Как рассказали в региональном комитете здравоохранения, специалисты центров ежедневно проводят консультации по вопросам профилактики диабета, артериальной гипертонии, ожирения и других заболеваний. Диагностику в центрах здоровья прошли более 40 тысяч взрослых и 32 тысячи детей.



Медики здесь помогают составить индивидуальную программу формирования здорового образа жизни и рационального питания с оценкой факторов риска, функциональных и адаптативных резервов организма человека, с учетом возрастных особенностей. По итогам обследований, проведенных в 2016 году, зафиксировано снижение с 16 % до 14 % количества курящих, с 45% до 40 % уменьшилось число страдающих ожирением.



Важно, что центры здоровья смогли охватить и жителей отдаленных территорий. Так, с помощью мобильного комплекса было обследовано пять тысяч детей в селах региона.



В настоящее время в Волгоградской области работают девять центров здоровья для взрослого населения и три — для детей. Адреса и контакты центров доступны по

В прошлом году волгоградские центры здоровья посетили свыше 70 тысяч человек. Это более чем на 20 тысяч больше чем в 2015 годуКак рассказали в региональном комитете здравоохранения, специалисты центров ежедневно проводят консультации по вопросам профилактики диабета, артериальной гипертонии, ожирения и других заболеваний. Диагностику в центрах здоровья прошли более 40 тысяч взрослых и 32 тысячи детей.Медики здесь помогают составить индивидуальную программу формирования здорового образа жизни и рационального питания с оценкой факторов риска, функциональных и адаптативных резервов организма человека, с учетом возрастных особенностей. По итогам обследований, проведенных в 2016 году, зафиксировано снижение с 16 % до 14 % количества курящих, с 45% до 40 % уменьшилось число страдающих ожирением.Важно, что центры здоровья смогли охватить и жителей отдаленных территорий. Так, с помощью мобильного комплекса было обследовано пять тысяч детей в селах региона.В настоящее время в Волгоградской области работают девять центров здоровья для взрослого населения и три — для детей. Адреса и контакты центров доступны по ссылке



