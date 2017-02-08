За неделю в регионе выросла заболеваемость гриппом детей и подростков По данным еженедельно проводимого Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области мониторинга, за пятую календарную неделю с 30 января по 5 февраля в регионе был отмечен незначительный рост количества случаев заболевания гриппом среди населения на 5%.



Как отмечают в ведомстве, наибольший прирост заболевших за неделею отмечен в группе детей школьного возраста 7-14 лет – на 26%.



В то же время в Волгоградской области уровень заболеваемости совокупного населения находится ниже эпидемического порога на 52%, сообщили в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора. По данным еженедельно проводимого Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области мониторинга, за пятую календарную неделю с 30 января по 5 февраля в регионе был отмечен незначительный рост количества случаев заболевания гриппом среди населения на 5%.Как отмечают в ведомстве, наибольший прирост заболевших за неделею отмечен в группе детей школьного возраста 7-14 лет – на 26%.В то же время в Волгоградской области уровень заболеваемости совокупного населения находится ниже эпидемического порога на 52%, сообщили в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора.



