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За неделю в регионе выросла заболеваемость гриппом детей и подростков
Сегодня, 17:48
По данным еженедельно проводимого Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области мониторинга, за пятую календарную неделю с 30 января по 5 февраля в регионе был отмечен незначительный рост количества случаев заболевания гриппом среди населения на 5%.
Как отмечают в ведомстве, наибольший прирост заболевших за неделею отмечен в группе детей школьного возраста 7-14 лет – на 26%.
В то же время в Волгоградской области уровень заболеваемости совокупного населения находится ниже эпидемического порога на 52%, сообщили в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора.
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