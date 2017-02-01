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» » » Конфедерация труда РФ призвала строго наказывать за нападения на медиков

Конфедерация труда РФ призвала строго наказывать за нападения на медиков

Сегодня, 18:55
Lopatin
Конфедерация труда РФ призвала строго наказывать за нападения на медиковКонфедерация труда РФ приветствует предложение своей членской организации – межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» – об ужесточении наказания за попытки нападения на медиков после инцидента в Саратове. Об этом сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на президента Конфедерации труда России (КТР) Бориса Кравченко.

«Наш профсоюз предлагает установить более жесткую административную и, может быть, даже уголовную ответственность за попытки жесткого воздействия на медицинский персонал, в частности персонал скорой помощи, который выполняет свои обязанности. Мы, безусловно, поддерживаем предложение нашей членской организации», – сказал он.

Кравченко считает необходимым расследовать уголовное преступление против фельдшера «скорой помощи» в Саратове. В субботу, 11 февраля, медработник прибыла по вызову в квартиру, где на нее напали находившиеся там мужчины. Они стали высказывать предложения интимного характера, о чем фельдшер сразу сообщила в правоохранительные органы. По факту нападения следователи возбудили уголовное дело.


Фото: nu-today.ru
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