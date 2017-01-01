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За неделю заболевших ОРВИ в регионе стало больше на 3 процента
Сегодня, 12:02
В Волгоградской области уровень заболеваемости населения ОРВИ находится ниже эпидемического порога на 60%. Об этом «НовостиВолгограда.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
По данным мониторинга, в период с 6 по 12 февраля заболевших стало больше на 3%, если сравнивать с предыдущей неделей. Правда, количество больных, нуждающихся в стационарной помощи с признаками ОРВИ, снизилось на 20%.
По результатам лабораторного мониторинга, еще достаточно часто выявляется вирус гриппа A(H3N2). Среди респираторных вирусов наиболее активны сейчас риновирус, метапневмовирус.
Фото: medicinemoscow.ru
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