За неделю заболевших ОРВИ в регионе стало больше на 3 процента В Волгоградской области уровень заболеваемости населения ОРВИ находится ниже эпидемического порога на 60%. Об этом «НовостиВолгограда.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.



По данным мониторинга, в период с 6 по 12 февраля заболевших стало больше на 3%, если сравнивать с предыдущей неделей. Правда, количество больных, нуждающихся в стационарной помощи с признаками ОРВИ, снизилось на 20%.



По результатам лабораторного мониторинга, еще достаточно часто выявляется вирус гриппа A(H3N2). Среди респираторных вирусов наиболее активны сейчас риновирус, метапневмовирус.





Фото: medicinemoscow.ru В Волгоградской области уровень заболеваемости населения ОРВИ находится ниже эпидемического порога на 60%. Об этом «НовостиВолгограда.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.По данным мониторинга, в период с 6 по 12 февраля заболевших стало больше на 3%, если сравнивать с предыдущей неделей. Правда, количество больных, нуждающихся в стационарной помощи с признаками ОРВИ, снизилось на 20%.По результатам лабораторного мониторинга, еще достаточно часто выявляется вирус гриппа A(H3N2). Среди респираторных вирусов наиболее активны сейчас риновирус, метапневмовирус.



