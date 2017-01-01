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В Волгограде готовится к запуску научный центр фармацевтического кластера

Сегодня, 10:43
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В Волгограде готовится к запуску научный центр фармацевтического кластераВ Волгограде завершается создание научно-производственного центра инновационных лекарственных средств ВолгГМУ в рамках формирования химико-фармацевтического кластера.

Как сообщили в пресс-службе администрации области, в шестиэтажном здании уже монтируется современное оборудование для лабораторий. На возведение и оснащение центра направлено порядка миллиарда рублей. Он станет площадкой для разработки и апробации новых отечественных противовирусных, противоопухолевых, кардиопротекторных и других препаратов. Ученые волгоградского медуниверситета уже завершили доклинические испытания ряда перспективных лекарств.

«Мы крайне заинтересованы в реализации проекта, для этого в регионе есть все необходимое: профессиональные кадры, сырье и ресурсы. В этом году мы запускаем научный центр, где сможем разрабатывать лекарства. Следующий этап — построение производственной цепочки. Уверен, мы будем надежными партнерами», — отметил губернатор региона Андрей Бочаров на вчерашней встрече с директором ФГУП «Московский эндокринный завод» Михаилом Фонаревым.

В свою очередь, Михаил Фонарев представил главе региона итоги лабораторных исследований по созданию технологических цепочек для выпуска девяти фармацевтических субстанций. «Мы продолжаем работу с предприятиями Волгоградской области, организовано хорошее взаимодействие. Согласно графику, завершаем процедуру масштабирования всех технологических линеек и выходим на стадию проектирования», — сообщил он губернатору.

Создание научного центра – первый этап проекта по формированию химико-фармацевтического кластера с общим объемом инвестиций более семи миллиардов рублей. На втором этапе проекта ключевым партнером региона выступает ФГУП «Московский эндокринный завод». Компания намерена построить в Волжском завод по производству импортозамещающих субстанций из животного сырья. Для этого уже выделен участок площадью 13 гектаров.

Третьим этапом проекта станет дальнейшее развитие научных центров на базе вузов региона, расширение кластера за счет привлечения малых и средних инновационных предприятий, рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области.


Фото: volgograd.ru
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