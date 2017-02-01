По мнению ученых, игра головой в футболе приводит к слабоумию Специалисты Университетского колледжа Лондона и Кардиффского университета исследовали воздействие игры головой в футболе на мозг игрока. Как передает ТАСС, ученые изучили мозг у шести умерших мужчин, игравших в футбол в среднем по 26 лет (пятеро из них были профессионалами, а один – любитель), у которых после 60 лет стало развиваться слабоумие.



«Когда мы исследовали их мозг при вскрытии, то увидели такие же изменения, как те, что наблюдаются у бывших боксеров, и которые часто ассоциируются с неоднократными травмами мозга, известными как хроническая травматическая энцефалопатия», – сообщил в интервью «Би-би-си» профессор Университетского колледжа Хью Моррис. Он также отметил, что впервые удалось выявить свидетельства того, что травмы головы, полученные игроками на протяжении футбольной карьеры, «предположительно, оказали воздействие на развитие у них деменции».



Ученые отмечают, пока рано утверждать, что к слабоумию шести указанных выше человек привела игра в футбол, поскольку деменция вызывается комплексом причин. В их числе – возраст пациента, его стиль жизни и генетические факторы. Исследование, о поддержке которого уже заявила Футбольная ассоциация Англии, продолжается.





Фото: Yodnews.ru Специалисты Университетского колледжа Лондона и Кардиффского университета исследовали воздействие игры головой в футболе на мозг игрока. Как передает ТАСС, ученые изучили мозг у шести умерших мужчин, игравших в футбол в среднем по 26 лет (пятеро из них были профессионалами, а один – любитель), у которых после 60 лет стало развиваться слабоумие.«Когда мы исследовали их мозг при вскрытии, то увидели такие же изменения, как те, что наблюдаются у бывших боксеров, и которые часто ассоциируются с неоднократными травмами мозга, известными как хроническая травматическая энцефалопатия», – сообщил в интервью «Би-би-си» профессор Университетского колледжа Хью Моррис. Он также отметил, что впервые удалось выявить свидетельства того, что травмы головы, полученные игроками на протяжении футбольной карьеры, «предположительно, оказали воздействие на развитие у них деменции».Ученые отмечают, пока рано утверждать, что к слабоумию шести указанных выше человек привела игра в футбол, поскольку деменция вызывается комплексом причин. В их числе – возраст пациента, его стиль жизни и генетические факторы. Исследование, о поддержке которого уже заявила Футбольная ассоциация Англии, продолжается.



