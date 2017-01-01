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» » » Облздрав провел очередную ротацию главврачей в больницах региона

Облздрав провел очередную ротацию главврачей в больницах региона

Сегодня, 10:39
Lopatin
Облздрав провел очередную ротацию главврачей в больницах регионаВ минувший четверг стало известно об очередных кадровых перестановках в медицинских учреждениях Волгоградской области. По предложению экспертного совета облздрав назначил новых главврачей.

По информации регионального комитета здравоохранения, руководителем областного клинического наркологического диспансера назначена Лиана Орешкина. До этого она возглавляла областную психиатрическую больницу №6 города Волжского, а позднее областную психиатрическую больницу №1 ст.Ложки Калачевского района. Главным врачом в Ложках теперь станет Ольга Жигунова, ранее работавшая в этом же учреждении. А главным психиатром стал Михаил Баканов.

Новым главным врачом в областном центре крови назначена Елена Ряснянская, работавшая с 2004 года заведующим отделением переливания крови в БСМП №25.

В камышинской городской больнице №1 тоже сменился руководитель. Теперь учреждение возглавила Наталья Данилова.

Новым главврачом Котовской стоматологической поликлиники стала Римма Емельянова, работавшая в этом учреждении врачом-стоматологом с 1994 года. С 2000 года по настоящее время она работала заведующей отделением терапевтической стоматологии в этом же учреждении.

Перед всеми главврачами поставлены задачи по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи.


Фото: gazeta.ru
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