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» » » В ВолГУ студенты провели предновогоднюю ярмарку

В ВолГУ студенты провели предновогоднюю ярмарку

Сегодня, 10:07
Lopatin
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В ВолГУ студенты провели предновогоднюю ярмаркуВ Волгоградском государственном университете в рамках предпраздничных новогодних мероприятий прошла благотворительная новогодняя ярмарка национальных кухонь. Как сообщили в пресс-центре вуза, целью ярмарки стал сбор денежных средств на приобретение подарков для ребят из детского дома,
Мероприятие прошло в виде ярмарки, на которой участники акции одетые в яркие национальные костюмы, продавали национальные блюда и выпечку. Не обошлось и без традиционных символов Нового Года - Деда Мороза и Снегурочки, которые провели викторину на знание символов и атрибутов нового 2017 года.
«Мы бы хотели порадовать маленьких детишек детского дома, которые остались без родителей. Ведь Новый год - это время чудес. И очень бы хотелось, чтобы у каждого из них обязательно исполнилась их самая заветная мечта», - рассказала организатор благотворительной ярмарки, ассистент кафедры географии и картографии Диана Семенова.


Фото пресс-центра ВолГУ
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