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НовостиВолгограда.ру » Общество » Образование » В ВолГУ студенты провели предновогоднюю ярмарку
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Информационное агентство Regnum заявило о намерении подать в суд на официального представителя МИД России Марию Захарову. В сообщении на сайте агентства говорится, что спикер ведомства во время ...
В Кремле ответили на статью о «допинговой программе» в России
Кремль категорически отвергает причастность государства к возможному употреблению допинга российскими спортсменами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Генпрокуратура уличила «Роснано» в нарушении закона о госзакупках
Генеральная прокуратура России внесла представление главе корпорации "Роснано" Анатолию Чубайсу за нарушение закона о госзакупках, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.