НовостиВолгограда.ру Общество Образование » Проекты студентов-архитекторов помогут улучшить облик города Проекты студентов-архитекторов помогут улучшить облик города Просмотров: 26 Комментариев: 0

По информации областного комитета строительства, всего было заявлено 43 работы отдельных авторов и коллективов учащихся вузов. Шестнадцать из них вошли в список победителей.

Творческое состязание проходило по четырем номинациям, в которых жюри определило тройки лидеров. Кроме того победитель от каждой номинации выявлен и по итогам интернет-голосования.

В номинации «Информационное пространство города» первое место присуждено Анне Антоновой, студентке ФГБОУ ВПО "Волгоградского государственного технического университета" (ВолгГТУ) за «Проект парка в границах ул. Коммунистическая – ул. Краснознаменская – ул. Мира – ул. Володарского в Центральном районе Волгограда».

Лучшей во второй номинации «Арт-объект в городской среде» признана работа Елизаветы Тарлыгиной, учащейся ВолгГТУ: «Проект обустройства пешеходной зоны ул. Ленина (от ул. Мира до ул. Коммунистической) в Центральном районе Волгограда».

Пятикурсница того же вуза Мария Онищенко победила в номинации «Жилье экономкласса» – «Проект застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами территории бывшего Бекетовского аэродрома в Кировском районе Волгограда».

Победу в четвертой номинации «Малоэтажные жилые дома с автономными источниками энергии» одержал выпускник ВолгГТУ Халаф Омар за «Проект застройки территории, расположенной юго-западнее военного городка № 34 на ст. Садовая в Ворошиловском районе Волгограда, малоэтажными жилыми домами территории с автономными источниками энергии».

По итогам интернет-голосования определены четыре победителя. Ими стали студенты-архитекторы 4 и 5 курсов Волгоградского государственного технического университета: Светлана Бровченко, Дарья Романенко, Анастасия Галютина и творческий дуэт: Юлия Иванченко и Виктория Павленко.

Итоги конкурса опубликованы на сайте облстроя, награждение победителей состоится позже в торжественной обстановке.





На фото: работа Елизаветы Тарлыгиной. Фото пресс-службы администрации Волгоградской области. В Волгограде подвели итоги первого областного студенческого архитектурно-градостроительного конкурса проектов, направленных на улучшение облика города и всего региона. ВПо информации областного комитета строительства, всего было заявлено 43 работы отдельных авторов и коллективов учащихся вузов. Шестнадцать из них вошли в список победителей.Творческое состязание проходило по четырем номинациям, в которых жюри определило тройки лидеров. Кроме того победитель от каждой номинации выявлен и по итогам интернет-голосования.В номинации «Информационное пространство города» первое место присуждено Анне Антоновой, студентке ФГБОУ ВПО "Волгоградского государственного технического университета" (ВолгГТУ) за «Проект парка в границах ул. Коммунистическая – ул. Краснознаменская – ул. Мира – ул. Володарского в Центральном районе Волгограда».Лучшей во второй номинации «Арт-объект в городской среде» признана работа Елизаветы Тарлыгиной, учащейся ВолгГТУ: «Проект обустройства пешеходной зоны ул. Ленина (от ул. Мира до ул. Коммунистической) в Центральном районе Волгограда».Пятикурсница того же вуза Мария Онищенко победила в номинации «Жилье экономкласса» – «Проект застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами территории бывшего Бекетовского аэродрома в Кировском районе Волгограда».Победу в четвертой номинации «Малоэтажные жилые дома с автономными источниками энергии» одержал выпускник ВолгГТУ Халаф Омар за «Проект застройки территории, расположенной юго-западнее военного городка № 34 на ст. Садовая в Ворошиловском районе Волгограда, малоэтажными жилыми домами территории с автономными источниками энергии».По итогам интернет-голосования определены четыре победителя. Ими стали студенты-архитекторы 4 и 5 курсов Волгоградского государственного технического университета: Светлана Бровченко, Дарья Романенко, Анастасия Галютина и творческий дуэт: Юлия Иванченко и Виктория Павленко.Итоги конкурса опубликованы на сайте облстроя, награждение победителей состоится позже в торжественной обстановке.На фото: работа Елизаветы Тарлыгиной. Фото пресс-службы администрации Волгоградской области.



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