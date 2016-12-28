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Проекты студентов-архитекторов помогут улучшить облик города

Сегодня, 12:46
Lopatin
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Проекты студентов-архитекторов помогут улучшить облик городаВ Волгограде подвели итоги первого областного студенческого архитектурно-градостроительного конкурса проектов, направленных на улучшение облика города и всего региона. В
По информации областного комитета строительства, всего было заявлено 43 работы отдельных авторов и коллективов учащихся вузов. Шестнадцать из них вошли в список победителей.
Творческое состязание проходило по четырем номинациям, в которых жюри определило тройки лидеров. Кроме того победитель от каждой номинации выявлен и по итогам интернет-голосования.
В номинации «Информационное пространство города» первое место присуждено Анне Антоновой, студентке ФГБОУ ВПО "Волгоградского государственного технического университета" (ВолгГТУ) за «Проект парка в границах ул. Коммунистическая – ул. Краснознаменская – ул. Мира – ул. Володарского в Центральном районе Волгограда».
Лучшей во второй номинации «Арт-объект в городской среде» признана работа Елизаветы Тарлыгиной, учащейся ВолгГТУ: «Проект обустройства пешеходной зоны ул. Ленина (от ул. Мира до ул. Коммунистической) в Центральном районе Волгограда».
Пятикурсница того же вуза Мария Онищенко победила в номинации «Жилье экономкласса» – «Проект застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами территории бывшего Бекетовского аэродрома в Кировском районе Волгограда».
Победу в четвертой номинации «Малоэтажные жилые дома с автономными источниками энергии» одержал выпускник ВолгГТУ Халаф Омар за «Проект застройки территории, расположенной юго-западнее военного городка № 34 на ст. Садовая в Ворошиловском районе Волгограда, малоэтажными жилыми домами территории с автономными источниками энергии».
По итогам интернет-голосования определены четыре победителя. Ими стали студенты-архитекторы 4 и 5 курсов Волгоградского государственного технического университета: Светлана Бровченко, Дарья Романенко, Анастасия Галютина и творческий дуэт: Юлия Иванченко и Виктория Павленко.
Итоги конкурса опубликованы на сайте облстроя, награждение победителей состоится позже в торжественной обстановке.


На фото: работа Елизаветы Тарлыгиной. Фото пресс-службы администрации Волгоградской области.
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