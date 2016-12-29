Регистрация Войти
Вход на сайт
Реклама
Выбор редакции
 
 

«Красный Октябрь» оштрафовали на 250 тысяч рублей

В Волгограде арестована большая партия спиртосодержащей продукции

В 2017 году на переобучение направят в 2 раза больше безработных

Берегоукрепительные работы в Центральном районе выходят на финишную прямую

В Волгоградской области будут производить обожженные аноды

Изучая отзывы о MaxiMarkets

Применение ФСФ фанеры

В Волгограде аварии на теплосетях устраняют круглосуточно

В Волгограде готовится проект объездной дороги

80% потребителей в Волгограде обеспечены теплом

В Волгограде с 16 октября изменится расписание пригородных электричек

В Волгограде меняется расписание некоторых автобусов

» » » В ВолГУ выбрали «Джентльмена года»

В ВолГУ выбрали «Джентльмена года»

Сегодня, 12:29
Lopatin
Просмотров: 4
Комментариев: 0
В ВолГУ выбрали «Джентльмена года»В Волгоградском государственном университете состоялся ежегодный конкурс «Джентльмен года». Он проходил уже в шестой раз и традиционно был организован институтом управления и региональной экономики ВолГУ. Если раньше молодые люди боролись за титул «Мистер ВолГУ», то в этом году организаторы предложили участникам почувствовать себя настоящими джентльменами.
Как сообщили в пресс-центре вуза, ребятам предстояло показать свои способности на спортивном и творческом конкурсах, подготовить видеовизитки, а также участвовать в фотосессии и дефиле
В итоге победу одержал студент института мировой экономики и финансов ВолГУ Артём Орешко. Второе место занял студент института истории, международных отношений и социальных технологий Илья Скороходов, а третье – представитель института управления и региональной экономики Тимофей Орлов.


Фото пресс-центра ВолГУ
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В ВолГУ студенты провели предновогоднюю ярмарку

Глава администрации Волгоградской области встретился с молодыми учеными региона

Студентка ВолГУ покорила ЕС

ВолГУ открывает Год Испании

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Copyrights © 2015.
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2015 Copyright. ИА "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации ИА №77-18619 от 12.10.2004

email: novostivolgograda@gmail.com

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги