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Служба приставов объявила конкурс «Юный правозащитник»

Сегодня, 12:43
Lopatin
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Служба приставов объявила конкурс «Юный правозащитник»С 9 января по 13 февраля 2017 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области проводится первый этап Всероссийского конкурса письменных работ «Юный правозащитник». Его цель – содействие гражданскому и правовому воспитанию молодежи, профессиональной ориентации детей и подростков, подготовка их к жизни в гражданском обществе путем повышения уровня правовой культуры и правосознания, формирования устойчивых представлений о правовом государстве, его институтах, гражданском обществе.

По информации пресс-службы УФССП России по Волгоградской области, в конкурсе могут принять участие дети государственных гражданских служащих и работников ФССП России. Для каждой возрастной группы предлагаются темы на выбор.

Участники первой возрастной группы (от 11 до 13 лет) представляют письменные работы на одну из следующих тем: «Быть должником – стыдно!» или «Готов к труду и обороне. Возрождение лучших традиций патриотического воспитания».

Участники второй возрастной группы (от 14 до 15 лет) представляют письменные работы на одну из следующих тем: «Права детей – забота государства» или «Участие представителей региональных конфессий в формировании правосознания граждан».

Участники третьей возрастной группы (от 16 до 18 лет) представляют письменные работы на одну из следующих тем: «Роль СМИ в формировании объективного общественного мнения о ФССП России» или «Законодательство Российской Федерации, регламентирующее деятельность ФССП России. Проблемы, перспективы, совершенствование».

Победители и участники Конкурса награждаются дипломами, их работы и другие материалы направляются в оргкомитет Всероссийского конкурса, который проводится ФССП России, для дальнейшего участия.
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