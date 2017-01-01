Служба приставов объявила конкурс «Юный правозащитник» Просмотров: 0 Комментариев: 0



По информации пресс-службы УФССП России по Волгоградской области, в конкурсе могут принять участие дети государственных гражданских служащих и работников ФССП России. Для каждой возрастной группы предлагаются темы на выбор.



Участники первой возрастной группы (от 11 до 13 лет) представляют письменные работы на одну из следующих тем: «Быть должником – стыдно!» или «Готов к труду и обороне. Возрождение лучших традиций патриотического воспитания».



Участники второй возрастной группы (от 14 до 15 лет) представляют письменные работы на одну из следующих тем: «Права детей – забота государства» или «Участие представителей региональных конфессий в формировании правосознания граждан».



Участники третьей возрастной группы (от 16 до 18 лет) представляют письменные работы на одну из следующих тем: «Роль СМИ в формировании объективного общественного мнения о ФССП России» или «Законодательство Российской Федерации, регламентирующее деятельность ФССП России. Проблемы, перспективы, совершенствование».



Победители и участники Конкурса награждаются дипломами, их работы и другие материалы направляются в оргкомитет Всероссийского конкурса, который проводится ФССП России, для дальнейшего участия. С 9 января по 13 февраля 2017 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области проводится первый этап Всероссийского конкурса письменных работ «Юный правозащитник». Его цель – содействие гражданскому и правовому воспитанию молодежи, профессиональной ориентации детей и подростков, подготовка их к жизни в гражданском обществе путем повышения уровня правовой культуры и правосознания, формирования устойчивых представлений о правовом государстве, его институтах, гражданском обществе.По информации пресс-службы УФССП России по Волгоградской области, в конкурсе могут принять участие дети государственных гражданских служащих и работников ФССП России. Для каждой возрастной группы предлагаются темы на выбор.Участники первой возрастной группы (от 11 до 13 лет) представляют письменные работы на одну из следующих тем: «Быть должником – стыдно!» или «Готов к труду и обороне. Возрождение лучших традиций патриотического воспитания».Участники второй возрастной группы (от 14 до 15 лет) представляют письменные работы на одну из следующих тем: «Права детей – забота государства» или «Участие представителей региональных конфессий в формировании правосознания граждан».Участники третьей возрастной группы (от 16 до 18 лет) представляют письменные работы на одну из следующих тем: «Роль СМИ в формировании объективного общественного мнения о ФССП России» или «Законодательство Российской Федерации, регламентирующее деятельность ФССП России. Проблемы, перспективы, совершенствование».Победители и участники Конкурса награждаются дипломами, их работы и другие материалы направляются в оргкомитет Всероссийского конкурса, который проводится ФССП России, для дальнейшего участия.



