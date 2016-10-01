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На Всероссийском конкурсе оценили рекламу студентки ВолГУ

Сегодня, 13:16
Lopatin
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На Всероссийском конкурсе оценили рекламу студентки ВолГУСтудентка Волжского гуманитарного института (филиала Волгоградского государственного университета) Светлана Рябова удостоена специального приза Финала VII Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд», который проходил в Общественной палате РФ.
Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» проходил уже в седьмой раз. Для участия в конкурсе необходимо было отправить видеоролик или плакат. Всего на конкурс было прислано 3 812 работ, в финал вышли всего 62.
Социальная реклама студентки Волжского гуманитарного института Светланы Рябовой была удостоена специального приза и благодарственного письма от министра МЧС В.А. Пучкова, а также ей был вручен подарок от министерства здравоохранения, сообщили в пресс-центре ВолГУ.
«На конкурсе я представляла социальную рекламу «Герои ближе, чем ты думаешь». Социальная реклама, в которой маленький мальчик рассуждает о том, кто для него является героем. Все «актеры» - члены моей семьи», – рассказала Светлана Рябова.
Из Волгоградской области было отправлено более 70 работ, но в финале конкурса Светлана Рябова стала единственной представительницей нашего региона.


Фото пресс-центра ВолГУ
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