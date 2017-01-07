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С 9 января во всех школах Волгограда объявлен карантин

Сегодня, 10:28
Lopatin
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С 9 января во всех школах Волгограда объявлен карантинС 9 по 15 января во всех школах Волгограда и учреждениях дополнительного образования отменены учебные и внеучебные занятия для учащихся 1-11 классов, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Предписание о введении карантина вынесли в региональном Управлении Роспотребнадзора в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в областном центре. На основании этого документа в ближайшее время в администрации Волгограда будет подписано соответствующее постановление об отмене занятий в школах.
Кроме того, все массовые мероприятия, запланированные для детей на этот период, будут перенесены на более поздний срок. Если ситуация с заболеваемостью не улучшится, карантин будет продлен.
На время внеплановых каникул школьники получат задания на дом или будут наверстывать школьную программу позже.
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