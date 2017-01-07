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В школах Волжского продлены каникулы до 15 января

Сегодня, 13:36
Lopatin
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В школах Волжского продлены каникулы до 15 январяВ связи с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом областное управление Роспотребнадзора вынесло предписание о введении карантина не только в школах Волгограда, но и Волжского.
Как сообщили в ведомстве, занятия отменяются с 9 по 15 января в общеобразовательных организациях, а также в учреждениях дополнительного образования. В этот период будет приостановлено проведение культурно-массовых мероприятий в детских коллективах.
Роспотребнадзор требует от руководителей государственных медицинских учреждений, медработников в детских образовательных и оздоровительных организациях и учреждениях соцзашиты в период карантина обеспечить усиление противоэпидемического режима (проведение термометрии и осмотра с целью выявления больных, усиление контроля за соблюдением температурного режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживания воздушной среды, ношение масок и другие).
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