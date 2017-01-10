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С 11 января школы Камышина закроются на карантин

Сегодня, 15:51
Lopatin
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С 11 января школы Камышина закроются на карантинВ 1-11 классах общеобразовательных школ и детских учреждений дополнительного образования городского округа – город Камышин объявлен карантин по гриппу с 11 по 15 января включительно. Соответствующий приказ был подписан сегодня в городском комитете по образованию.
С рекомендацией о приостановке образовательного процесса к местным властям еще в начале недели обращалась начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г.Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах Инна Облекова. Ее предписание связано с регистрацией эпидемического уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории городского округа, сообщили в пресс-службе администрации Камышина.
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