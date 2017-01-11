У выпускников осталось 3 недели для подачи заявлений на участие в ЕГЭ Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как отмечают в ведомстве, два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.

Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе. Выбор должен быть основан на том, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ, и какие предметы будут засчитываться вузом в качестве вступительных испытаний в каждом конкретном случае.

Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет должны подавать заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые органами управления образованием субъекта Российской Федерации.

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявление на участие в ЕГЭ 2017 года необходимо подать до 1 февраля (включительно). В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ, сообщается в пресс-релизе Рособрнадзора.Как отмечают в ведомстве, два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе. Выбор должен быть основан на том, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ, и какие предметы будут засчитываться вузом в качестве вступительных испытаний в каждом конкретном случае.Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет должны подавать заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые органами управления образованием субъекта Российской Федерации.После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.



