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У выпускников осталось 3 недели для подачи заявлений на участие в ЕГЭ

Сегодня, 10:47
Lopatin
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У выпускников осталось 3 недели для подачи заявлений на участие в ЕГЭФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявление на участие в ЕГЭ 2017 года необходимо подать до 1 февраля (включительно). В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ, сообщается в пресс-релизе Рособрнадзора.
Как отмечают в ведомстве, два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.
Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе. Выбор должен быть основан на том, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ, и какие предметы будут засчитываться вузом в качестве вступительных испытаний в каждом конкретном случае.
Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет должны подавать заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые органами управления образованием субъекта Российской Федерации.
После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.
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