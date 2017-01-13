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НовостиВолгограда.ру » Общество » Образование » С 16 января возобновятся занятия в школах Волгограда и Волжского
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Как сообщается, это соглашение, подписанное в Киеве 9 июня 2010 года, прекращено 12 мая 2016 года. Киев в сентябре 2015 года денонсировал соглашение с Россией о постройке энергоблоков №3 и 4 ...
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1 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учебные ракетные стрельбы над акваторией Черного моря вблизи Крыма. Изначально ВСУ планировали учения в суверенном воздушном пространстве РФ, но позже ...