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С 16 января возобновятся занятия в школах Волгограда и Волжского

Сегодня, 16:12
Lopatin
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С 16 января возобновятся занятия в школах Волгограда и ВолжскогоС 16 января возобновятся занятия в муниципальных образовательных учреждений Волгограда. Карантин, объявленный в целях предупреждения сезонного распространения гриппа и ОРВИ, завершен, сообщает пресс-служба волгоградской мэрии.
Также не будет продлен карантин и в городе Волжском. С понедельника ученики пойдут в школы. Таково решение Территориального отдела Роспотребнадзора по Волгоградской области в городе Волжском, Среднеахтубинском, Ленинском, Николаевском и Быковском районах, сообщили в пресс-службе администрации города-спутника. По данным ведомства, уровень заболеваемости среди несовершеннолетних города Волжского за прошедшую неделю снизился на 22%.
В то же время, по прогнозам Территориального отдела Роспотребнадзора, ожидается вторая волна заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. В связи с этим в адрес комитета образования и науки Волгоградской области направлено письмо с предложениями по карантину. В частности, рекомендовано довести до сведения руководителей всех образовательных учреждений следующую информацию. Вводить ограничение по посещению школы может сам руководитель, если учреждение не посещают по болезни более 20% учеников. Возможен карантин в отдельных классах, если в них также болеют более 20% детей.
Напомним, карантинные мероприятия в образовательных учреждениях Волгограда и Волжского были введены с 9 по 15 января на основании постановления Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Занятия были временно приостановлены для всех школьников – с 1-го по 11-й класс.

Фото пресс-службы администрации Волгограда.
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