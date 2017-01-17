Студентам ВолГУ разрешат поработать на телетрансляциях матчей ЧМ-2018 Просмотров: 50 Комментариев: 0



Во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ и Кубка конфедераций FIFA 2017 в России в рамках Программы наследия FIFA студенты ВолГУ смогут попробовать себя в качестве помощников технического менеджера на объекте, помощников комментаторов, помощников менеджера отдела информации на стадионе и помощников отдела обслуживания вещателей на объекте.



Желающие пройти стажировку должны в феврале 2017 года подать заявку на участие в программе и пройти интервью, после чего для отобранных кандидатов будут организованы мастер-классы. Обучение будет проводиться на английском языке сотрудниками HBS, которые подробно расскажут о мире телевидения и радиовещания, а также о том, как организуются международные спортивные события такого масштаба.



По окончании обучения отобранным студентам будет предложено пройти стажировку в HBS, по окончанию которой каждый стажер получит сертификат участия, отметили в пресс-центру ВолГУ.





Фото с сайта fcdb.ru Волгоградский государственный университет предлагает студентам уникальную возможность пройти стажировку и получить незаменимый опыт работы на телетрансляциях мировых спортивных мероприятий. Договор о подготовке стажеров с ВолГУ заключила компания Host Broadcast Services (HBS), которая будет осуществлять трансляции футбольных матчей ЧМ-2018 под брендом FIFA-TV, сообщили в пресс-центре университета.Во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ и Кубка конфедераций FIFA 2017 в России в рамках Программы наследия FIFA студенты ВолГУ смогут попробовать себя в качестве помощников технического менеджера на объекте, помощников комментаторов, помощников менеджера отдела информации на стадионе и помощников отдела обслуживания вещателей на объекте.Желающие пройти стажировку должны в феврале 2017 года подать заявку на участие в программе и пройти интервью, после чего для отобранных кандидатов будут организованы мастер-классы. Обучение будет проводиться на английском языке сотрудниками HBS, которые подробно расскажут о мире телевидения и радиовещания, а также о том, как организуются международные спортивные события такого масштаба.По окончании обучения отобранным студентам будет предложено пройти стажировку в HBS, по окончанию которой каждый стажер получит сертификат участия, отметили в пресс-центру ВолГУ.



