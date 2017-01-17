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» » » Студентам ВолГУ разрешат поработать на телетрансляциях матчей ЧМ-2018

Студентам ВолГУ разрешат поработать на телетрансляциях матчей ЧМ-2018

Сегодня, 14:42
Lopatin
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Студентам ВолГУ разрешат поработать на телетрансляциях матчей ЧМ-2018Волгоградский государственный университет предлагает студентам уникальную возможность пройти стажировку и получить незаменимый опыт работы на телетрансляциях мировых спортивных мероприятий. Договор о подготовке стажеров с ВолГУ заключила компания Host Broadcast Services (HBS), которая будет осуществлять трансляции футбольных матчей ЧМ-2018 под брендом FIFA-TV, сообщили в пресс-центре университета.

Во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ и Кубка конфедераций FIFA 2017 в России в рамках Программы наследия FIFA студенты ВолГУ смогут попробовать себя в качестве помощников технического менеджера на объекте, помощников комментаторов, помощников менеджера отдела информации на стадионе и помощников отдела обслуживания вещателей на объекте.

Желающие пройти стажировку должны в феврале 2017 года подать заявку на участие в программе и пройти интервью, после чего для отобранных кандидатов будут организованы мастер-классы. Обучение будет проводиться на английском языке сотрудниками HBS, которые подробно расскажут о мире телевидения и радиовещания, а также о том, как организуются международные спортивные события такого масштаба.

По окончании обучения отобранным студентам будет предложено пройти стажировку в HBS, по окончанию которой каждый стажер получит сертификат участия, отметили в пресс-центру ВолГУ.


Фото с сайта fcdb.ru
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