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» » » В регионе продолжится обновление школьного автопарка

В регионе продолжится обновление школьного автопарка

Сегодня, 11:02
Lopatin
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В регионе продолжится обновление школьного автопаркаВ четверг, 19 января, тема обновления школьного автотранспорта обсуждалась на совещании Минобрнауки России с регионами и представителями российского Минпромторга. В видеоселекторе приняла участие и председатель комитета образования и науки Волгоградской области Лариса Савина.
Она сообщила, что в регионе ведется работа по замене школьных автобусов, у которых заканчивается срок эксплуатации либо не соответствует требованиям безопасности перевозок школьников.
По информации областного комитета образования и науки, в 2016 году наш регион получил один из самых больших в стране траншей автомобилей для перевозки школьников. Техника вместимостью от 12 до 39 пассажиров поступила в 85 школ в 36 муниципальных района и городских округа: 49 «Газелей», 15 автомобилей марки «Форд», 15 автобусов марки «ПАЗ» и шесть автобусов «Волгабас».
В 2016 году на программу обновления школьного автопарка из федерального бюджета было выделено более трех миллиардов рублей. Приобретено и доставлено в субъекты 1860 новых автобусов. В 2017 году обновление школьного автопарка будет продолжена. Сейчас ведется работа по составлению документов и дорожных карт.


Фото с сайта комитета образования и науки Волгоградской области.
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