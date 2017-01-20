В регионе продолжится обновление школьного автопарка Просмотров: 0 Комментариев: 0

Она сообщила, что в регионе ведется работа по замене школьных автобусов, у которых заканчивается срок эксплуатации либо не соответствует требованиям безопасности перевозок школьников.

По информации областного комитета образования и науки, в 2016 году наш регион получил один из самых больших в стране траншей автомобилей для перевозки школьников. Техника вместимостью от 12 до 39 пассажиров поступила в 85 школ в 36 муниципальных района и городских округа: 49 «Газелей», 15 автомобилей марки «Форд», 15 автобусов марки «ПАЗ» и шесть автобусов «Волгабас».

В 2016 году на программу обновления школьного автопарка из федерального бюджета было выделено более трех миллиардов рублей. Приобретено и доставлено в субъекты 1860 новых автобусов. В 2017 году обновление школьного автопарка будет продолжена. Сейчас ведется работа по составлению документов и дорожных карт.





Фото с сайта комитета образования и науки Волгоградской области. В четверг, 19 января, тема обновления школьного автотранспорта обсуждалась на совещании Минобрнауки России с регионами и представителями российского Минпромторга. В видеоселекторе приняла участие и председатель комитета образования и науки Волгоградской области Лариса Савина.Она сообщила, что в регионе ведется работа по замене школьных автобусов, у которых заканчивается срок эксплуатации либо не соответствует требованиям безопасности перевозок школьников.По информации областного комитета образования и науки, в 2016 году наш регион получил один из самых больших в стране траншей автомобилей для перевозки школьников. Техника вместимостью от 12 до 39 пассажиров поступила в 85 школ в 36 муниципальных района и городских округа: 49 «Газелей», 15 автомобилей марки «Форд», 15 автобусов марки «ПАЗ» и шесть автобусов «Волгабас».В 2016 году на программу обновления школьного автопарка из федерального бюджета было выделено более трех миллиардов рублей. Приобретено и доставлено в субъекты 1860 новых автобусов. В 2017 году обновление школьного автопарка будет продолжена. Сейчас ведется работа по составлению документов и дорожных карт.



