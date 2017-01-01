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» » » Для выпускников разработают новую модель ЕГЭ по литературе

Для выпускников разработают новую модель ЕГЭ по литературе

Сегодня, 11:24
Lopatin
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Для выпускников разработают новую модель ЕГЭ по литературеФедеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) начал общественно-профессиональное обсуждение перспективной модели ЕГЭ по литературе.
Как рассказали в пресс-службе Рособрнадзора, из новой модели контрольных измерительных материалов по литературе исключены задания с кратким ответом. Таким образом, экзамен по литературе будет состоять только из заданий, требующих развернутых ответов. Также увеличено число заданий по выбору участника, повышены требования к объему сочинения, усовершенствованы критерии оценки развернутых ответов.
Демонстрационный вариант перспективной модели ЕГЭ по литературе, краткая информация о ней, итогах ее апробации и предварительного обсуждения опубликованы на сайте ФИПИ. Замечания и предложения можно направлять до конца марта 2017 года на адрес ФИПИ: reception@fipi.org.
Перспективная модель ЕГЭ по литературе была апробирована в апреле-мае 2016 года в 13 субъектах Российской Федерации. В апробации приняли участие более тысячи обучающихся из 60 образовательных организаций разных типов. Новую модель поддержало подавляющее большинство (94%) учителей, участвовавших в апробации. Анализ результатов выполнения экзаменационных заданий показал, что новая модель не является более сложной, чем действующая.
В Рособрнадзоре обращают внимание на то, что новая экзаменационная модель по литературе не будет использоваться на ЕГЭ в 2017 году, ее введение планируется с 2018 года.
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