Для выпускников разработают новую модель ЕГЭ по литературе Просмотров: 0 Комментариев: 0

Как рассказали в пресс-службе Рособрнадзора, из новой модели контрольных измерительных материалов по литературе исключены задания с кратким ответом. Таким образом, экзамен по литературе будет состоять только из заданий, требующих развернутых ответов. Также увеличено число заданий по выбору участника, повышены требования к объему сочинения, усовершенствованы критерии оценки развернутых ответов.

Демонстрационный вариант перспективной модели ЕГЭ по литературе, краткая информация о ней, итогах ее апробации и предварительного обсуждения опубликованы на сайте ФИПИ. Замечания и предложения можно направлять до конца марта 2017 года на адрес ФИПИ: reception@fipi.org.

Перспективная модель ЕГЭ по литературе была апробирована в апреле-мае 2016 года в 13 субъектах Российской Федерации. В апробации приняли участие более тысячи обучающихся из 60 образовательных организаций разных типов. Новую модель поддержало подавляющее большинство (94%) учителей, участвовавших в апробации. Анализ результатов выполнения экзаменационных заданий показал, что новая модель не является более сложной, чем действующая.

В Рособрнадзоре обращают внимание на то, что новая экзаменационная модель по литературе не будет использоваться на ЕГЭ в 2017 году, ее введение планируется с 2018 года. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) начал общественно-профессиональное обсуждение перспективной модели ЕГЭ по литературе.Как рассказали в пресс-службе Рособрнадзора, из новой модели контрольных измерительных материалов по литературе исключены задания с кратким ответом. Таким образом, экзамен по литературе будет состоять только из заданий, требующих развернутых ответов. Также увеличено число заданий по выбору участника, повышены требования к объему сочинения, усовершенствованы критерии оценки развернутых ответов.Демонстрационный вариант перспективной модели ЕГЭ по литературе, краткая информация о ней, итогах ее апробации и предварительного обсуждения опубликованы на сайте ФИПИ. Замечания и предложения можно направлять до конца марта 2017 года на адрес ФИПИ: reception@fipi.org.Перспективная модель ЕГЭ по литературе была апробирована в апреле-мае 2016 года в 13 субъектах Российской Федерации. В апробации приняли участие более тысячи обучающихся из 60 образовательных организаций разных типов. Новую модель поддержало подавляющее большинство (94%) учителей, участвовавших в апробации. Анализ результатов выполнения экзаменационных заданий показал, что новая модель не является более сложной, чем действующая.В Рособрнадзоре обращают внимание на то, что новая экзаменационная модель по литературе не будет использоваться на ЕГЭ в 2017 году, ее введение планируется с 2018 года.



